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Приметы и советы

В США предупредили Украину, что нападение на Крым станет катастрофическим провалом

Елена Самойлова
В мире
В США предупредили Украину, что нападение на Крым станет катастрофическим провалом
Фото: Unsplash

Решение организовать нападение на Крым обернется для Украины катастрофическими последствиями. Об этом пишет издание The Hill в пятницу, 4 ноября.

— Полномасштабное наземное нападение Украины на Крым может быть очень рискованным. У нее не хватает вертолетов и других десантных средств. Проведение таких операций может быть сопряжено с риском катастрофического провала, — указано в публикации.

Авторы напомнили, что со стороны киевского режима уже предпринимались попытки нападения на крымские объекты. Среди них организация взрыва на Крымском мосту и атака кораблей в Севастополе беспилотниками. Однако если Украина попробует захватить Крым, последствия такого шага будут гораздо серьезнее и обернутся личным провалом Зеленского.

Кроме того, в статье указывается, что российская армия легко проведет инженерные работы для блокировки возможной сухопутной кампании ВСУ, передает РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Запад оказывает влияние на украинцев, навязывая им сомнительные идеи и пытаясь таким образом поспособствовать распаду РФ.

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