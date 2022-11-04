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Эрдоган: Турция выступает за скорейшее возобновление переговоров между Россией и Украиной

Елена Самойлова
В мире
Эрдоган: Турция выступает за скорейшее возобновление переговоров между Россией и Украиной
Фото: tccb.gov.tr

Анкара выступает за скорейшее возвращения властей России и Украины за стол переговоров с целью прекращения конфликта. Соответствующее заявление сделал президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 4 ноября.

Турецкий лидер встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле, в ходе встречи он заявил о необходимости возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Эрдоган отметил, что это поспособствует скорейшему прекращению конфликта и подготовит почву для справедливого урегулирования ситуации, передает ТАСС.

Также в этот день Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция и Россия договорились о бесплатных поставках зерна нуждающимся странам. Он добавил, что обсудил этот вопрос с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Политолог Аслан Рубаев заявил «Вечерней Москве», что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США». По его словам, сотрудничество России в рамках зерновой сделки изначально является неоднозначным, потому что украинская сторона никогда не соблюдала договоренностей.

Украина Россия Турция Переговоры
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