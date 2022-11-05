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Басков оскандалился, показав неприличный жест глухонемым на телевидении

Егор Провоторов
Общество
Басков оскандалился, показав неприличный жест глухонемым на телевидении
Фото: АГН Москва

Популярный российский певец Николай Басков нечасто попадает в скандальные ситуации, однако недавно все же попал в неприятную ситуацию. В одном из шоу на телевидении музыкант продемонстрировал неприличный жест, оскорбив людей с ограниченными возможностями.

Инцидент прокомментировал актер Станислав Садальский. Он пояснил, что показанный знаменитостью в эфире жест на языке глухих означает женский половой орган. Артист заметил, что в Москве очень много глухонемых, они обижаются на такие действия знаменитости. Садальский призвал Баскова больше так не делать.

На своем канале в Telegram актер добавил, что руководству телеканалов также следует прислушаться к мнению инвалидов. Многие подписчики поддержали Садальского и возмутились поведением музыканта. Люди надеются, что Басков начнет более уважительно вести себя по отношению ко всем категориям граждан.

В середине июня Басков рассказал, что поддерживает отечественное производство и уже около трех месяцев не покупает одежду западных брендов, а донашивает старые вещи.

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