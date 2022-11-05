Антонов: Запад ошибочно пытается решить ситуацию на Украине на поле боя

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Западные страны продолжают ошибочную политику, полагая, что ситуацию на Украине можно решить на поле боя. В действительности же необходимо думать о том, как найти переговорное решение, заявил в пятницу, 4 ноября, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в беседе с американскими журналистами.

Российская сторона готова конструктивно подходить к вопросу обнуления всех ограничений с США, не только визовых, сообщил дипломат в ответ на вопрос о том, сохраняется ли предложение Москвы Штатам относительно обнуления ограничений на работу дипмиссий.

Антонов также сообщил, что персонал российских консульских учреждений в США продолжит сокращаться в связи с тем, что командировки сотрудников завершаются, а американская сторона не выдает новых виз, пишет ТАСС.

В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «неадекватными» меры западных стран, применяемые в отношении российских дипломатов и участников международных мероприятий. По его словам, Москва намерена зеркально ответить на такие действия государств Запада.