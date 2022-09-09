Песков рассказал об ответных мерах РФ на визовые ограничения российским дипломатам

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва будет зеркально отвечать на визовые ограничения российским дипломатам. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 9 сентября.

Представитель Кремля назвал «неадекватными» меры западных стран, применяемые в отношении российских дипломатов и участников международных мероприятий. Песков добавил, что ответ Москвы будет носить зеркальный характер.

Он также прокомментировал последние решения о визовых ограничениях в отношении россиян.

— Мы видим, что они заняли совершенно крайнюю позицию. Будет рассматриваться, опять же, здесь главный принцип то, что не будет вредить нашим интересам, — цитирует Пескова РИА Новости.

До этого Совет Европейского союза утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией. В Брюсселе заявили, что решение официально вступит в силу в понедельник, 12 сентября.

Теперь визы для граждан РФ будут выдаваться исключительно по гуманитарным причинам и семейным обстоятельствам, а также для журналистов.