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Песков рассказал об ответных мерах РФ на визовые ограничения российским дипломатам

Елена Самойлова
В мире
Песков рассказал об ответных мерах РФ на визовые ограничения российским дипломатам
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва будет зеркально отвечать на визовые ограничения российским дипломатам. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 9 сентября.

Представитель Кремля назвал «неадекватными» меры западных стран, применяемые в отношении российских дипломатов и участников международных мероприятий. Песков добавил, что ответ Москвы будет носить зеркальный характер.

Он также прокомментировал последние решения о визовых ограничениях в отношении россиян.

— Мы видим, что они заняли совершенно крайнюю позицию. Будет рассматриваться, опять же, здесь главный принцип то, что не будет вредить нашим интересам, — цитирует Пескова РИА Новости.

До этого Совет Европейского союза утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией. В Брюсселе заявили, что решение официально вступит в силу в понедельник, 12 сентября.

Теперь визы для граждан РФ будут выдаваться исключительно по гуманитарным причинам и семейным обстоятельствам, а также для журналистов.

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