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ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян

Анастасия Колоскова
В мире
ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян
Фото: shutterstock

Европейский союз введет строгие ограничения на туристические визы для граждан Российской Федерации. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон.

Она отметила, что с 12 сентября визы для россиян будут выдаваться исключительно по гуманитарным причинам и семейным обстоятельствам, а также для журналистов.

— Больше нет оснований доверять русским, — цитирует Йоханссон РБК.

9 сентября Совет Европейского союза утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией. В Брюсселе заявили, что решение об остановке упрощенного визового режима официально вступит в силу в понедельник, 12 сентября.

После этого визовый сбор для россиян увеличится с 35 до 80 евро. Также увеличится и срок выдачи «шенгена». Он будет составлять 15 дней, а в отдельных случаях — до 45 дней. Сложнее гражданам России будет получить долгосрочные и многократные визы. Кроме того, расширится список документов для получения «шенгена». Россияне, уже обладающие многократными визами, вероятно, по-прежнему смогут въезжать в европейские страны до окончания срока действия документа.

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