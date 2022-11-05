Посол Антонов заявил о невозможности «отменить» Россию

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Соединенные Штаты изо всех сил стараются «выгнать, удалить, отменить» Россию, однако сделать этого с одной из великих ядерных держав у них не получится. Об этом в пятницу, 4 ноября, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

При этом Москва твердо убеждена, что диалог с американской стороной необходим. По словам российского дипломата, у государств есть общие интересы и задачи. Несмотря на это, каких-то перспектив по линии улучшения отношений на данный момент не наблюдается. Антонов подчеркнул, что американцы «не хотят разговаривать» с Россией.

— В нынешних политических условиях, по крайней мере в среднесрочной перспективе, мы не просматриваем возможность улучшения российско-американских отношений, — заявил посол РФ в США в беседе с журналистами.

Дипломат добавил, что Россия и Соединенные Штаты являются великими державами и постоянными членами Совбеза ООН, которые обязаны подавать другим странам пример, пишет ФАН. Именно от Москвы и Вашингтона зависит мир на планете, резюмировал Антонов.

В этом же интервью посол заявил, что западные страны продолжают ошибочную политику, полагая, что ситуацию на Украине можно решить на поле боя. В действительности же необходимо думать о том, как найти переговорное решение.