Посол РФ в Вашингтоне: Западу нужно искать переговоров по Украине

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Соединенным Штатам не удастся истощить Россию поддержкой Украины, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый транш американской военной помощи Киеву. По его словам, Западу необходимо найти переговорное решение, а не накачивать оружием украинскую сторону.

По его словам, Штаты и их партнеры все больше тратят сил и средств, а также подтягивают свои силы к границам России, в связи с чем складывается «крайне тревожная» ситуация на Украине. Дипломат отметил, что российская сторона ведет борьбу не с украинцами, а с «объединенным Западом», который пытается «подорвать устои» российского государства, пишет РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что Западный мир пытается истощить Россию и «вытянуть» из страны все экономические и военные ресурсы, чтобы создать такое положение, при котором Москва не будет иметь возможности на равных общаться с Западом.

— Что бы американцы не делали, мы добьемся победы, у нас нет другого выхода и никаких сомнений в том, что дело наше правое, — заявил российский дипломат.

Накануне Антонов заявил, что у западных стран не получится отменить Россию. Также он заявил, что американцы не хотят разговаривать с Москвой.