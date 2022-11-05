Экологи забили тревогу из-за паломничества фанатов на место гибели эльфа Добби

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Представители мирового экологического сообщества попросили поклонников книг и фильмов о Гарри Поттере перестать приносить предметы гардероба на пляж Фрешуотер Запад в Уэльсе, где снималась сцена гибели эльфа Добби, пишет издание Variety.

После того, как на этом месте появился памятник персонажу, еще больше фанатов франшизы захотели посетить это место и оставить носки в качестве дани уважения к персонажу. В итоге их на пляже оказалось слишком много и это превратилось в серьезную проблему.

Экологи отмечают, что сувениры, краска и одежда могут попасть в морскую среду, стать частью пищевой цепочки местных обитателей и тем самым подвергнуть серьезному риску дикую природу, пишет РИА Новости.

Эльф освободился от рабства, когда Гарри Поттер хитростью заставил Люциуса Малфоя кинуть Добби носок. Полученный предмет гардероба персонаж носил до самой смерти. В последней части саги он пришел на помощь главному герою и был убит Беллатрисой Лестрейндж.

Накануне Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя, рассказал, что детей-актеров, принимавших участие в съемках фильмов о Гарри Поттере «Философский камень» и «Тайная комната», штрафовали за смех на киноплощадке.