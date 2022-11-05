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Число погибших при пожаре в ночном клубе в Костроме возросло до восьми

Араз Салехов
Происшествия
Число погибших при пожаре в ночном клубе в Костроме возросло до восьми
Фото: МЧС России по Костромской области

Жертвами пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме стали восемь человек. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Костромской области.

До этого сообщалось о пяти погибших при пожаре.

Видео: МЧС России

Ночью 5 ноября в кафе «Полигон» в Костроме произошла страшная трагедия, которая унесла жизни людей. К месту происшествия прибыли пожарные бригады, в числе которых 50 сотрудников и 20 единиц спасательной техники. 250 человек были эвакуированы из здания. Сейчас сотрудникам МЧС сумели локализовать возгорание, а также ликвидировать открытое горение объекта. Пожару дан третий ранг опасности.

Помимо этого, эвакуация произошла в тех домах, которые были расположены неподалеку от горящего ночного клуба «Полигон» в Костроме. Как уточняется, эвакуированными оказались 15 человек.

Могло ли стать причиной возгорания использование пиротехники и был ли у погибших шанс спастись, «Вечерней Москве» рассказал инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев.

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