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«Жертв могло быть меньше»: почему у погибших в костромском клубе «Полигон» был шанс выжить

Игорь Синельников

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«Жертв могло быть меньше»: почему у погибших в костромском клубе «Полигон» был шанс выжить
Фото: Евгений Корнилов / Телевидение «Логос» / ТАСС

В клубе-кафе «Полигон», расположенном в центре Костромы, произошла трагедия — страшный пожар, который, по последним данным, унес жизни 13 человек. Могло ли стать причиной возгорания использование пиротехники и был ли у погибших шанс спастись, «Вечерней Москве» рассказал инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев.

Причины возгорания

По словам специалиста, применение пиротехнического устройства вполне могло спровоцировать сильный пожар и обрушение кровли.

— Любая петарда, сигнальное устройство (скорее всего, это был «сигнал охотника», заряженный в пистолет, или просто обычная ракетница) мгновенно все поджигают в помещении, где есть легковоспламеняющиеся материалы. Распространение огня происходит очень быстро. Пожар — процесс неконтролируемого горения. Любой пожар можно потушить стаканом воды, но в первые секунды, — объяснил Макеев.

Эксперт подчеркнул, что вызывает вопросы осведомленность сотрудников заведения о том, где находились огнетушители, противопожарное полотно и другие средства пожаротушения.

Шанс на спасение

Макеев отметил, что шансы на спасение у людей могли быть выше, если бы они заранее выяснили расположение путей эвакуации.

— Культура безопасности абсолютно любого человека заключается в том, что при посещении нового места он должен анализировать потенциальные пути эвакуации и то, как он оттуда будет выходить в случае нештатной ситуации. К сожалению, люди в наше время не делают этого. Если бы посетители, которые находились в этом заведении, четко знали расположение эвакуационных выходов, число жертв могло бы быть гораздо меньше или даже свелось к нулю, — уверен собеседник «ВМ».

По словам специалиста, подготовка заключается именно в том, чтобы проанализировать пути аварийного покидания помещения — кафе, ночного клуба, спортзала, торгового центра и других.

— Существует фраза: «В минуту опасности человек не поднимется до уровня своих ожиданий, а опустится до уровня своей подготовки». Даже в гостях надо смотреть, где находятся аварийные лестницы, доступны ли они и как к ним пробраться, — предупредил Макеев.

Кроме того, при пожаре важно правильно оценить доступность основного выхода, подчеркнул эксперт.

— Люди часто думают, что при нештатной ситуации надо бежать к аварийному выходу. Но аварийный выход предназначен для эвакуации в том случае, если заблокирован основной. Тогда надо двигаться в сторону аварийного выхода, искать окна, двери, балконы, пожарные лестницы и так далее, — заключил Макеев.

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