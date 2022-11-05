Смертельный пожар в ночном клубе Костромы: кто может быть виноват и какое наказание грозит

Фото: МЧС России по Костромской области

В клубе-кафе «Полигон», расположенном в центре Костромы, произошел пожар, который, по последним данным, унес жизни 13 человек. Кого могут признать виновным в трагедии и что ему в этом случае грозит, «Вечерней Москве» рассказала адвокат Елена Пономарева.

По ее словам, виновным в трагедии в костромском клубе-кафе «Полигон» может быть признан не только человек, устроивший пожар. Наказание также может понести должностное лицо, ответственное за безопасность в заведении. В обоих случаях, отметила адвокат, виновнику пожара грозит уголовная ответственность.

— В этой ситуации нужно разбираться: что произошло и по какой причине начался пожар. Если будет установлено, что кто-то пронес в заведение и использовал пиротехнический материал, в результате чего погибли люди, то этот человек и будет отвечать за всю ситуацию, — пояснила адвокат.

В данном случае уголовное дело возбуждается по третьей части 109-й статьи УК «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», уточнила Пономарева.

Наказание по такой статье зависит от решения суда, подчеркнула собеседница «ВМ».

— Виновнику грозит лишение свободы. Вопрос в том, как суд оценит ситуацию. Это относится к категории преступлений средней тяжести — до четырех лет. Также, скорее всего, будут гражданские иски о взыскании морального вреда от лиц, признанных потерпевшими по делу, — отметила специалист.

Кроме того, будет проверяться, как у учреждения обстояли дела с пожарной безопасностью, уточнила адвокат. Если будет установлено, что оказываемые услуги не отвечали требованиям безопасности, должностное лицо заведения тоже может быть привлечено к уголовной ответственности по третьей части 238-й статьи УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По мнению адвоката, на заведение может быть возложена более серьезная ответственность, чем на непосредственного виновника.

— Наказание в данном случае — до 10 лет лишения свободы. Это уже тяжкое преступление. К учреждению тоже могут быть предъявлены гражданские иски от потерпевших, — заключила эксперт.