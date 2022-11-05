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Что известно о пожаре, унесшем жизни более десяти человек в костромском клубе

Араз Салехов
Происшествия
Что известно о пожаре, унесшем жизни более десяти человек в костромском клубе
Фото: МЧС России по Костромской области

В клубе-кафе «Полигон», расположенном в центре Костромы, произошла страшная трагедия, которая унесла жизни 15 человек. Что произошло в здании клуба и кто может быть наказан за случившееся — в материале «Вечерней Москвы».

С чего началось

Трагедия началась с мелкого конфликта между посетителями клуба. По предварительной информации, они начали драку, в ходе которой один из отдыхающих запустил охотничью ракетницу в здании. Это и могло стать возможной причиной возгорания в клубе.

Ситуация привела к большому пожару в помещении. На место происшествия выехали 50 пожарных, а также 20 единиц спасательной техники. Пожар распространился на всю площадь здания — 3,5 тысячи квадратных метров.

Видео: МЧС России

Процесс тушения осложняла опасность обрушения крыши. В итоге она все-таки полностью рухнула. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, а также ликвидировать открытое горение объекта.

Из здания были эвакуированы 250 человек. Также 15 жильцам пришлось покинуть дом, который располагался по соседству с клубом. Людей разместили в пассажирских автобусах, чтобы они не мерзли на улице.

Спустя некоторое время РИА Новости сообщило, что эвакуированные из дома люди вернулись в свои квартиры.

Что известно о пожаре, унесшем жизни более десяти человек в костромском клубе Фото: МЧС России по Костромской области

К сожалению, без жертв обойтись не удалось. Согласно последней информации, количество погибших при пожаре увеличилось до 15.

В дальнейшем правоохранительные органы уточнили, что применивший ракетницу в клубе скрылся с места преступления.

Розыск подозреваемого

В связи с этим сотрудники полиции объявили в розыск подозреваемого в совершении поджога.

Что известно о пожаре, унесшем жизни более десяти человек в костромском клубе Фото: МЧС России по Костромской области

В дальнейшем Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». За такое преступление может грозить до четырех лет лишения свободы.

В настоящее время на место пожара прибыла следственная группа СУ СК России по Костромской области. Следователи работают с очевидцами. После ликвидации пожара следственная группа приступит к осмотру места происшествия и тел погибших.

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