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Еще два тела обнаружили при разборе завалов сгоревшего кафе в Костроме

Араз Салехов
Происшествия
Еще два тела обнаружили при разборе завалов сгоревшего кафе в Костроме
Фото: МЧС России по Костромской области

Число погибших при пожаре в кафе в Костроме возросло до 15. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили ТАСС экстренные службы города.

— По последним данным, жертвами пожара стали 15 человек, тела еще двоих погибших найдены при разборе завалов, — сказал собеседник агентства.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале рассказал, что пострадавшими в результате происшествия оказались пять человек.

— Пять человек получили в результате пожара легкие травмы. Им оказана необходимая медицинская помощь. В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что госпитализация людям не требуется, — написал он.

Видео: МЧС России

До этого сообщалось, что жертвами происшествия стали 13 человек. Напомним, что ночью 5 ноября в кафе «Полигон» в Костроме произошел пожар, который унес жизни 15 отдыхавших. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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