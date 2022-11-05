Количество погибших при пожаре в клубе-кафе в Костроме увеличилось до 13

Фото: МЧС России по Костромской области

Количество жертв пожара в ночном клубе-кафе «Полигон» в центре Костромы увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах в субботу, 5 ноября.

— Пострадавших — четверо, — цитирует агентство собеседника.

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До этого сообщалось, что жертвами происшествия стали восемь человек. Напомним, что ночью 5 ноября в здании развлекательного центра «Полигон» в Костроме произошел пожар. На месте работали 50 пожарных, а также 20 единиц спасательной техники. Из здания были эвакуированы 250 человек. Также 15 человек были эвакуированы из соседнего с клубом жилого дома.

Как уточняется, причиной пожара могла стать брошенная одним из посетителей петарда. В дальнейшем сотрудники полиции объявили в розыск человека, который мог запустить ракетницу в ночном клубе.