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Причиной возгорания в ночном клубе в Костроме могла стать брошенная петарда

Араз Салехов
Происшествия
Причиной возгорания в ночном клубе в Костроме могла стать брошенная петарда
Фото: МЧС России по Костромской области

Брошенная одним из посетителей петарда могла стать причиной крупного пожара в ночном клубе «Полигон» в центре Костромы. Об этом сообщила представитель прокуратуры Костромской области в субботу, 5 ноября.

Она подтвердила, что количество погибших в костромском ночном клубе выросло до восьми человек.

— По одной из версий, причиной пожара стало использование петарды или иной пиротехники одним из посетителей кафе, — передает слова источника РИА Новости.

Видео: МЧС России

До этого сообщалось, что количество погибших при пожаре в кафе в Костроме возросло до восьми человек.

Напомним, что ночью 5 ноября в здании развлекательного центра «Полигон» в Костроме произошел пожар. На место происшествия выехали 50 пожарных, а также 20 единиц спасательной техники. Из здания были эвакуированы 250 человек. Также 15 человек были эвакуированы из соседнего с клубом жилого дома.

На данный момент сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, а также ликвидировать открытое горение объекта.

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