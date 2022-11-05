Причиной возгорания в ночном клубе в Костроме могла стать брошенная петарда

Фото: МЧС России по Костромской области

Брошенная одним из посетителей петарда могла стать причиной крупного пожара в ночном клубе «Полигон» в центре Костромы. Об этом сообщила представитель прокуратуры Костромской области в субботу, 5 ноября.

Она подтвердила, что количество погибших в костромском ночном клубе выросло до восьми человек.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: МЧС России

Напомним, что ночью 5 ноября в здании развлекательного центра «Полигон» в Костроме произошел пожар. На место происшествия выехали 50 пожарных, а также 20 единиц спасательной техники. Из здания были эвакуированы 250 человек. Также 15 человек были эвакуированы из соседнего с клубом жилого дома.

На данный момент сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, а также ликвидировать открытое горение объекта.