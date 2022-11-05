Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Свыше 150 катков с искусственным льдом собираются открыть в столице в этом сезоне. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по подготовке 153 катков с искусственным льдом, — отметил он.

Заммэра уточнил, что катки начнут работать в ноябре–декабре во дворах, парках, на природных территориях и городских площадках. По его словам, работы по намораживанию искусственного льда стартуют, когда установятся стабильные низкие температуры.

— Искусственное покрытие наращивается в течение нескольких дней. Вначале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают специальные холодильные установки и намораживают лед толщиной 10–12 сантиметров, — заявил Бирюков.

Он добавил, что на финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов. На городских катках, по словам заммэра, будет создана вся необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания.

Также стало известно о завершении основных работ по благоустройству детского парка «Фили» в ЗАО. Специалисты привели в порядок дорожки, восстановили входные группы, обновили площадку для футбола, а также установили малые архитектурные формы. Зимой на месте площадки будет функционировать каток.