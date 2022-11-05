Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве

Араз Салехов
Город
Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Свыше 150 катков с искусственным льдом собираются открыть в столице в этом сезоне. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по подготовке 153 катков с искусственным льдом, — отметил он.

Заммэра уточнил, что катки начнут работать в ноябре–декабре во дворах, парках, на природных территориях и городских площадках. По его словам, работы по намораживанию искусственного льда стартуют, когда установятся стабильные низкие температуры.

— Искусственное покрытие наращивается в течение нескольких дней. Вначале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают специальные холодильные установки и намораживают лед толщиной 10–12 сантиметров, — заявил Бирюков.

Он добавил, что на финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов. На городских катках, по словам заммэра, будет создана вся необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания.

Также стало известно о завершении основных работ по благоустройству детского парка «Фили» в ЗАО. Специалисты привели в порядок дорожки, восстановили входные группы, обновили площадку для футбола, а также установили малые архитектурные формы. Зимой на месте площадки будет функционировать каток.

Петр Бирюков Москва Катки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте