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Полезно, но в меру: диетолог Дианова озвучила норму потребления хурмы

Иссалина Аюпова

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Общество
Полезно, но в меру: диетолог Дианова озвучила норму потребления хурмы
Фото: Unsplash

Чтобы получить от хурмы максимальную пользу, важно соблюдать норму потребления продукта в день. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, в каком количестве хурма не представляет вреда для здоровья.

По словам врача-гастроэнтеролога, диетолога Нурии Диановой, низкокалорийными продуктами в диетологии считаются те, которые содержат меньше 50 килокалорий на 100 грамм продукта.

— Хурма содержит чуть большее значение: 67 ккал на 100 грамм, поэтому лучше ограничить потребление до одного плода в день, — рекомендовала Дианова.

Собеседница «ВМ» отметила также, что в хурме содержатся пищевые волокна и клетчатка, которые предотвращают вероятность появления лишних килограммов, так как оказывают влияние на скорость насыщения.

Также диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты могут содержать скрытый сахар. По ее словам, от фруктозы, которая содержится во многих продуктах, люди могут поправиться быстрее, чем от белого сахара. Она отметила, что большое количество содержится в винограде, банане и хурме.

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