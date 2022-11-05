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Наталья Сергунина рассказала о мерах поддержки производителей детских товаров в Москве

Василий Плиткин
Город
Наталья Сергунина рассказала о мерах поддержки производителей детских товаров в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва продолжает оказывать поддержку местным брендам и знакомить с ними российских и зарубежных потребителей. В столице производится множество товаров повседневного спроса, в том числе детская одежда и обувь, средства по уходу за новорожденными и другие вещи для малышей. Компании, выпускающие такие изделия, могут рассчитывать на всестороннюю поддержку города. Об этом в субботу, 5 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что продукцию для детей в Москве выпускают десятки малых и средних предприятий. Их товары соответствуют всем современным стандартам и отличаются высоким качеством.

— Город, в свою очередь, помогает столичным компаниям повышать узнаваемость их брендов и увеличивать продажи на внутреннем и внешних рынках. Для этого принят целый ряд мер поддержки бизнеса: от грантов на развитие производства до обучающих и экспортных программ, участниками которых уже стали многие предприниматели, — рассказала заммэра Москвы.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что сейчас участниками программы «Сделано в Москве» являются более 300 брендов, в том числе свыше 35 компаний, которые специализируются на товарах для детей. Большинство из них производят одежду. Другие создают средства для ухода за младенцами, раскраски, развивающие тетради и книги и многое другое.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, на территории столицы работают 28 промышленных площадок, специализирующихся на производстве товаров для детей, в том числе одежды и обуви, товаров для творчества, развлечений и образования, уходовых и гигиенических средств, продуктов питания, школьной мебели.

— За восемь месяцев этого года только игрушек в городе выпустили в 6,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, — отметил он.

Большое внимание город уделяет и поддержке социальных предпринимателей, которые создают товары для детей. Для них организуют бесплатные обучающие программы, направленные на запуск и развитие бизнеса. Так, выпускники совместного акселератора столичного департамента предпринимательства и инновационного развития и Фонда поддержки социальных проектов успешно производят инклюзивные игрушки, образовательные наборы, а также ортопедическую обувь и специальную адаптивную одежду для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

В конце октября Сергунина рассказала, что в столице стартовал прием заявок на получение субсидий, с помощью которых предприниматели могут возместить затраты на внешнеэкономическую деятельность в дружественных странах.

Производство Алексей Фурсин Наталья Сергунина Владислав Овчинский Дети
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