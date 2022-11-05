Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Подмосковье

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В подмосковном Сергиевом Посаде в субботу, 5 ноября, в жилом доме прогремел взрыв, в результате пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв газового баллона произошел в четырехэтажном здании на улице Мира. В результате случившегося пожар не возник. От взрыва рухнула межкомнатная перегородка в квартире, вылетела оконная рама.

Из здания спасатели эвакуировали около 40 человек, среди них четверо детей. Обстоятельства случившегося выясняются, передает агентство.

Летом в Сергиевом Посаде произошел взрыв в гаражном кооперативе, в результате этого погибли два человека. Инцидент случился по адресу улица Железнодорожная, дом 42.