Набор кухонной посуды конца XVIII века нашли археологи при раскопках в 4-м Крутицком переулке

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Россия, Москва, 4-й Крутицкий переулок Карта всех событий

В 4-м Крутицком переулке археологи при раскопках обнаружили набор кухонной посуды времен правления Павла I (конец XVIII — начало XIX века). Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов в субботу, 5 ноября.

Вещи были найдены в сгоревшем несколько столетий назад доме. Археологи сделали предположение, что пожар был неожиданным для жителей дома и они спасались бегством, оставив вещи.

— В 4-м Крутицком переулке столичные археологи обнаружили коллекцию артефактов, связанную с бытом москвичей, живших здесь несколько столетий назад. Это набор кухонной посуды, состоящий из сковороды с железным чапельником и нескольких абсолютно целых, неповрежденных, белоглиняных варочных горшков XVIII века, — рассказал Емельянов.

По его словам, всего специалисты нашли 280 вещей и множество массового археологического материала. Найденные предметы отправили в мастерскую на реставрацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Алексей Емельянов рассказал, что археологи отреставрировали старинный счетный жетон, найденный зимой 2022 года во время раскопок в Старомонетном переулке.