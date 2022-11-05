Риши Сунак заявил, что государство не может решить все проблемы граждан

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Государство не может решить все проблемы граждан. Об этом в субботу, 5 ноября, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в интервью газете Times.

— Вы должны быть уверены, когда занимаетесь чем-то, что делаете это достойно и что вы честны по отношению к людям, что, конечно, ни одно правительство не может решить все проблемы. Жизнь не так проста, — отметил он.

Британский лидер добавил, что основным приоритетом в его политике сейчас является борьба с инфляцией, сообщает РИА Новости.

В конце октября британское издание The Telegraph сообщило, что новый премьер-министр Великобритании изучает возможность продления на два года «заморозку» финансовых трат на поддержку других государств.

По данным издания, чиновники кабмина островного государства рассматривают продление данного решения до 2026–2027 годов. Такая инициатива поможет Лондону сэкономить четыре миллиарда фунтов стерлингов в год.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, чего ждать от Риши Сунака на посту премьер-министра Великобритании. По мнению политолога Сергея Маркелова, на текущий момент политика Риши Сунака будет инерционной — это значит, что все обещания Великобритании в отношении российско-украинского конфликта, Евросоюза, Brexit и США будут выполняться, как и планировалось ранее.