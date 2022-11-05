Свыше 35 центров для участников программы реновации открыли в Москве в этом году

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С начала текущего года в столице прошло открытие 38 центров информирования по вопросам переселения, где участники программы реновации могут получить консультации и оформить документы для переезда в новые квартиры. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Всего на данный момент в столице работает 54 центра информирования по переселению. До конца года еще около 10 центров откроются на первых этажах новостроек, — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Центры появились на первых этажах новостроек, возведенных в рамках программы. Как уточняется, с начала реализации программы реновации в такие центры обратились свыше 95 тысяч москвичей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в октябре в 15 столичных районах, которые располагаются в десяти округах Москвы, по программе реновации расселили 24 старых здания. Левкин добавил, что за аналогичный месяц 2021 года было расселено семь старых домов.