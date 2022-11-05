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ФСБ России раскрыла число выездов россиян за границу

Араз Салехов
Общество
ФСБ России раскрыла число выездов россиян за границу
Фото: depositphotos

Количество выездов россиян за границу с июля по сентябрь составило 9,7 миллиона визитов. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщает РБК со ссылкой на статистику ФСБ.

— Эта цифра почти вдвое превышает показатель II квартала (пять миллионов) и на 1,2 миллиона больше по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года, — говорится в материале.

Как уточняется, наибольшую популярность среди россиян обрели поездки в Абхазию — с июля по сентябрь туда въехали 2,48 миллиона раз. На втором месте Турция — жители страны посетили это государство 2,16 миллиона раз.

Также в качестве популярных направлений можно выделить Казахстан (1,25 миллиона визитов), Грузия (0,46 миллиона) и Финляндия (0,43 миллиона). В общей сложности на эти пять стран пришлось более 70 процентов всех выездов из России, сообщает РБК.

Помимо этого, у одного из российских туроператоров появились недорогие туры на Мальдивы из Москвы на базе чартерной перевозки. По данным АТОР, такая перевозка вкупе с большим выбором мест и средств размещения на островах позволит туроператору предлагать в зимнем сезоне «доступные по цене варианты».

В материале «Вечерней Москвы» оценили изменения в визовой политике Кипра в отношении россиян. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что визовый сбор станет платным для россиян при оформлении национальной визы на Кипр. Она нужна тем, у кого срок действия паспорта закончится менее чем через шесть месяцев.

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