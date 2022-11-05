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Собянин сообщил, что в Москве построят шесть скоропомощных комплексов

Виктория Родимкина
Город
Собянин сообщил, что в Москве построят шесть скоропомощных комплексов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице возведут шесть скоропомощных комплексов. Об этом глава города написал в своем Telegram-канале в субботу, 5 ноября.

При этом мэр города оценил ход строительства нового скоропомощного комплекса — на территории больницы имени Буянова. Он построен более чем наполовину.

— Современный медицинский центр сможет принимать до 300 экстренных пациентов в сутки. Ставить диагнозы и оказывать неотложную и скорую помощь пациентам будут прямо в палатах, оборудованных всей необходимой техникой, — уточнил Собянин.

Он также пояснил, что в комплексах организуют работу социальных координаторов, которые помогут сориентироваться в больнице и ответят на вопросы, помогут вызвать такси или окажут помощь после выписки.

Собянин сообщил, что в Москве построят шесть скоропомощных комплексов Фото: Telegram / Сергей Собянин

Мэр Москвы также уточнил, что город вместе с командой врачей и медсестер разрабатывает единый стандарт экстренной помощи. Эти меры помогут спасти тысячи жизней, заключил Сергей Собянин.

До этого сообщалось, что в медицинских колледжах столичного департамента здравоохранения стартовало обучение среднего медицинского персонала, который в дальнейшем будет работать в новых скоропомощных стационарных комплексах.

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