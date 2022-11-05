ДТП с участием трех автомобилей произошло на Сретенском бульваре

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Сретенский бульвар Карта всех событий

На Сретенском бульваре перед пересечением с улицей Мясницкой столкнулись три автомобиля. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.