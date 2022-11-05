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ДТП с участием трех автомобилей произошло на Сретенском бульваре

Араз Салехов
Происшествия
ДТП с участием трех автомобилей произошло на Сретенском бульваре
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Сретенский бульвар Карта всех событий

На Сретенском бульваре перед пересечением с улицей Мясницкой столкнулись три автомобиля. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» отметили осложненную ситуацию на дороге. В частности, перекрыто три полосы из четырех. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось о столкновении шести автомобилей на Щелковском шоссе в сторону области. Авария произошла 4 ноября в районе дома № 54 на Щелковском шоссе.

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