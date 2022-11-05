РФС продлил контракт с главным тренером сборной России Карпиным

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Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным и его штабом. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили на сайте союза.

— Мы рады объявить о том, что достигли договоренности с Валерием Карпиным и его тренерским штабом о продлении контракта. Валерий Георгиевич — опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков, — рассказал президент РФС Александр Дюков.

Футбольный союз положительно оценил результаты Карпина в национальной сборной. Как уточняется, новый контракт продлили вплоть до 1 августа 2024 года. Помимо этого, РФС разрешил главному тренеру и его помощникам в дальнейшем совмещать работу в главной футбольной команде страны и клубе «Ростов», сообщает сайт союза.

Кроме того, тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный состав на ноябрьские сборы. Напомним, что российская команда сыграет 17 ноября на выезде со сборной Таджикистана.

Также председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев пояснил, сможет ли Россия избежать исключения из ФИФА и УЕФА. По его словам, Украина шантажирует ФИФА и УЕФА, предъявляя требования исключить РФ, но Российский футбольный союз будет применять дипломатию и объяснять, что причин для подобных действий нет.