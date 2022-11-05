Warner Bros. заявила о желании снять новые фильмы про Гарри Поттера

Кадр из фильма Гарри Поттер и Тайная комната (2002)

Исполнительный директор компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав рассказал, что хотел бы снять продолжение знаменитой серии фильмов про Гарри Поттера. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Заслав отметил, что фильмы данной серии не снимались порядка 15 лет, однако кинофраншиза о юном волшебнике в свое время принесла «много прибыли Warner Bros.». По словам исполнительного директора компании, приступить к созданию новых картин возможно лишь с согласия автора книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг.

20 августа стало известно, что американская киностудия Warner Bros. и Роулинг достигли договоренности о создании нового сериала, главными героями которого станут персонажи из мира книг про волшебника Гарри Поттера.

Представители компании подписали соглашение с Роулинг еще полгода назад. Вероятнее всего, сериал выйдет на стриминговой платформе HBO Max.

В августе Роулинг объяснила, почему ее не было в специальном выпуске «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Все дело в том, что речь в этом документальном произведении шла о серии фильмов.