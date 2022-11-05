Движение восстановили на Сретенском бульваре после ДТП

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Сретенский бульвар Карта всех событий

Движение на месте столкновения автомобилей на Сретенском бульваре удалось восстановить. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в субботу, 5 ноября.

— По уточненным данным, пострадавших в дорожной аварии нет. Движение восстановлено в полном объеме, — передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

5 ноября на Сретенском бульваре перед пересечением с улицей Мясницкой столкнулись три автомобиля. На месте происшествия работали оперативные службы города.

Также сообщалось о столкновении шести автомобилей на Щелковском шоссе в сторону области. Авария произошла 4 ноября в районе дома № 54 на Щелковском шоссе.