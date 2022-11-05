День открытых дверей пройдет в автобусном парке Мосгортранса в ЗАО

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Дениса Давыдова, 2 Карта всех событий

День открытых дверей состоится 12 ноября в автобусном парке Мосгортранса в ЗАО. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 5 ноября.

— Расскажем, как стать частью нашей команды... А еще в 13:00 можно написать экодиктант — будут вопросы о раздельном сборе и переработке отходов, защите исчезающих видов животных и растений, водных ресурсах и климате, — говорится в сообщении.

Кроме того, в программе запланированы экскурсия по парку, осмотр электробусов, автобусов и техники парка, а также консультации по трудоустройству и общение с профессиональными водителями.

При этом в 14:00 состоится лекция от преподавателя МАДИ «Наука и производство», а в 15:00 пройдет лекция «Профессии Мосгортранс: как стать одним из нас».

Наконец, в рамках дня открытых дверей запланированы транспортная викторина с призами, а также детский интерактив и спортивная зона, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что работники Мосгортранса получают достойную зарплату. Кроме того, в Мосгортрансе выплачивается премия молодым специалистам без опыта после трудоустройства, а также стипендия будущим водителям на время обучения.