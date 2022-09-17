Жителям столицы рассказали о преимуществах работы в Мосгортрансе

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Работники Мосгортранса получают стабильную и достойную зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в субботу, 17 сентября.

Кроме того, в Мосгортрансе выплачивается премия молодым специалистам без опыта после трудоустройства, а также стипендия будущим водителям на время обучения. Плюсом работы в ведомстве является оплата больничных и отпусков, а за путевку на отдых можно получить компенсацию.

Также предприятие запустило пилотный проект — комплексные обеды для водителей. Они могут получить полноценное питание с разнообразным меню всего за 38 рублей на нескольких конечных станциях, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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