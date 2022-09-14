Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Техноград» открыл набор учащихся на онлайн-курс по самозанятости

Евгений Жуков
Общество
«Техноград» открыл набор учащихся на онлайн-курс по самозанятости
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Онлайн-курс центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ «Самозанятость. Найди свое дело» стартует 16 сентября. Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

Сообщается, что обучение бесплатное, но для участия необходима предварительная запись.

В этом году программу доработали с учетом новых экономических реалий и решили набрать новый поток. Курс будет полезен широкой аудитории, в том числе и тем, кто пока не определился с идеей для своего дела и не знаком даже с основами предпринимательства.

Руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что обучение поможет участникам раскрыть свой предпринимательский потенциал.

— Слушатели узнают, где найти мотивацию, как преодолеть страх самовыражения и как правильно формулировать цели для открытия своего дела. Эксперт расскажет, как найти нишу, определить свои сильные стороны и целевую аудиторию и как нетворкинг влияет на продвижение услуг самозанятого, — передает слова Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Всего планируется шесть занятий, на которых участники смоделируют концепцию своего бизнеса, научатся определять целевую аудиторию для своего продукта или услуги и займутся формированием личного бренда. В роли наставника выступит психолог-практик, тренер центра развития карьеры Марина Коробова.

Недавно центр занятости «Моя карьера» пригласил столичных мам пройти бесплатный курс, посвященный профессии страхового финансового консультанта.

Бизнес самозанятость ВДНХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Дарья Халтурина
Дарья Халтурина

Молодежь курить не хочет

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Все мнения
О проекте