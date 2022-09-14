«Техноград» открыл набор учащихся на онлайн-курс по самозанятости

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Онлайн-курс центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ «Самозанятость. Найди свое дело» стартует 16 сентября. Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

Сообщается, что обучение бесплатное, но для участия необходима предварительная запись.

В этом году программу доработали с учетом новых экономических реалий и решили набрать новый поток. Курс будет полезен широкой аудитории, в том числе и тем, кто пока не определился с идеей для своего дела и не знаком даже с основами предпринимательства.

Руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что обучение поможет участникам раскрыть свой предпринимательский потенциал.

— Слушатели узнают, где найти мотивацию, как преодолеть страх самовыражения и как правильно формулировать цели для открытия своего дела. Эксперт расскажет, как найти нишу, определить свои сильные стороны и целевую аудиторию и как нетворкинг влияет на продвижение услуг самозанятого, — передает слова Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Всего планируется шесть занятий, на которых участники смоделируют концепцию своего бизнеса, научатся определять целевую аудиторию для своего продукта или услуги и займутся формированием личного бренда. В роли наставника выступит психолог-практик, тренер центра развития карьеры Марина Коробова.

Недавно центр занятости «Моя карьера» пригласил столичных мам пройти бесплатный курс, посвященный профессии страхового финансового консультанта.