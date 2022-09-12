Центр «Моя карьера» подготовил новый курс о профессии финансового консультанта для мам

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Центр занятости «Моя карьера» пригласил столичных мам пройти бесплатный курс, посвященный профессии страхового финансового консультанта. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 12 сентября.

— Во время декрета женщины часто теряют квалификацию, чувствуют неуверенность в своих силах и испытывают страх вернуться к работе после длительного перерыва. Мы помогаем комфортно войти на рынок труда: найти подходящую работу, монетизировать хобби или открыть свое дело, — сказала руководитель проекта «Мама работает» центра занятости «Моя карьера» Наталья Сивко.

Старт курса намечен на 16 сентября. Участницы узнают комплексные программы страхования, освоят навыки коммуникации, научатся самостоятельно проводить встречи и так далее. Занятия пройдут в смешанном формате. В финале программы состоится экзамен, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что обучение в акселераторе «Хобби как бизнес» стартует 14 сентября в специализированном центре занятости «Моя карьера». Курс подойдет для творческих мам, чьи дети еще не пошли в школу.