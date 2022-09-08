В центре «Моя карьера» пройдет предпринимательский курс для мам

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Обучение в акселераторе «Хобби как бизнес» стартует 14 сентября в специализированном центре занятости «Моя карьера».

Курс подойдет для творческих мам с детьми, чьи дети еще не пошли в школу.

По словам главы проекта «Мама работает» центра «Моя карьера» Натальи Сивко, в рамках обучения женщины научатся превращать свое хобби в источник дохода.

Сивко также рассказала, что в прошлом году около 150 жительниц Москвы прошли обучение на курсе. Более 50 процентов из них открыли свои онлайн-магазины.

Обучение состоит из пяти модулей. На занятиях женщины узнают, как зарегистрироваться на маркетплейсе, как организовать продажи и многое другое.

По итогам обучения творческие мамы представят свои работы в рамках выставки в центре занятости «Моя карьера».

Пять самых интересных проектов получат дополнительные условия для продвижения на маркетплейсах, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Центр занятости «Моя карьера» 13 сентября организует день вакансий «Найди работу в сентябре». В мероприятии примут участие около 20 крупных столичных компаний, которые предложат жителям столицы более двух тысяч вакансий, сообщил заместитель директора центра Михаил Куликов.