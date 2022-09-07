Центр занятости «Моя карьера» проведет день вакансий

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1 Карта всех событий

Центр занятости «Моя карьера» 13 сентября организует день вакансий «Найди работу в сентябре». В мероприятии примут участие около 20 крупных столичных компаний, которые предложат жителям столицы более двух тысяч вакансий, сообщил заместитель директора центра Михаил Куликов.

— День вакансий — удобный и эффективный формат трудоустройства. Он позволяет соискателям напрямую пообщаться с несколькими работодателями на площадке службы занятости и направить свое резюме на рассмотрение, — рассказал он.

Куликов отметил востребованность подобных мероприятий у москвичей. По его словам, на них бывает в среднем 400 человек. При этом более половины из них удается получить сразу несколько приглашений на собеседования.

— В сентябрьском мероприятии примут участие около 20 столичных организаций, которые нуждаются более чем в двух тысячах сотрудников, — уточнил замдиректора центра.

Так, свои вакансии горожанам предложат банки, агентства недвижимости, газотранспортные предприятия, агрохолдинг, строительные компании и госучреждения. Жители столицы получат возможность трудоустроиться управляющими офиса, специалистами по ведению депозитного счета, семейными водителями, менеджерами, электрогазосварщиками, плотниками, строителями, сотрудниками клиентского сервиса и судебными приставами.

День вакансий состоится в центре «Моя карьера» по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Начало мероприятия в 15:00. Для участия в мероприятии требуется предварительная регистрация, передает официальный сайт мэра Москвы.

1 октября в столице пройдет масштабное pro-bono событие «Осознанная карьера», посвященное профессиональному развитию и самоопределению. Подобное мероприятие проводится в столице уже в 13-й раз. В фокусе внимания — преодоление трудностей и поиск новых возможностей, сохранение активной позиции на протяжении всей жизни. Ведущие карьерные и бизнес-эксперты проведут для узкопрофильных специалистов и функциональных лидеров мастер-классы, деловые и трансформационные игры и индивидуальные карьерные консультации.