Два автомобиля столкнулись на 31-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 31-й километр Карта всех событий

Столкновение двух машин произошло на внешней стороне 31-го километра МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 5 ноября.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

При этом движение в районе инцидента не затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

3 ноября ДТП с участием двух автобусов произошло на улице Александры Монаховой в поселке Коммунарка Новомосковского административного округа города Москвы. Как уточняется, в результате аварии пострадали три человека.

Также сообщалось о столкновении шести автомобилей на Щелковском шоссе в сторону области. Авария произошла 4 ноября в районе дома № 54.