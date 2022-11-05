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Взрыв газового баллона произошел в квартире жилого дома в Москве

Евгений Жуков
Происшествия
Взрыв газового баллона произошел в квартире жилого дома в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Новопеределкинская улица, 10 Карта всех событий

Газовый баллон взорвался в квартире жилого дома в ЗАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 5 ноября.

Уточняется, что взрыв газового баллона на 0,5 литра случился в квартире дома № 10 по Новопеределкинской улице. В результате взрывной волны в нескольких квартирах были выбиты стекла, однако дальнейшего возгорания не последовало.

Несущие конструкции, по предварительным данным, не повреждены. Пострадавших в результате нет, резюмировал собеседник «ВМ».

16 октября сообщалось о взрыве бытового газа в квартире девятиэтажного жилого дома в городском округе Ленинский. В результате хлопка не было разрушений межкомнатных и несущих перегородок. Помимо этого, за взрывом не последовало возгорания.

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