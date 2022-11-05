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Школу с фантазийными фасадами построят в деревне Картмазово

Евгений Жуков
Город
Школу с фантазийными фасадами построят в деревне Картмазово
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, поселение Московский, деревня Картмазово Карта всех событий

В деревне Картмазово построят школу на 1100 мест с фантазийными фасадами. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 5 ноября.

— Планировочные решения здания концептуально связаны с фасадом. Учебные кабинеты выходят на улицу стандартными окнами, а холлы, залы общего пользования и рекреации выделены витражами с угловым завершением, — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он также добавил, что для внешней отделки объекта будут использовать клинкерную плитку, металлические ламели и штукатурку. Цвета для акцентов заимствуют из окружающих фасадов жилого комплекса, что, в свою очередь, сформирует единый стиль застройки.

Ламели создадут оптический эффект, а цветные вертикальные пластины будут наложены на поле контрастного цвета, в результате чего в зависимости от угла зрения будет меняться цветовая палитра фасада здания, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно о строительстве школы на 1100 учеников рядом с деревней Середнево в Филимонковском. По словам Кузнецова, для отделки образовательного учреждения планируется использовать клинкерную плитку.

Строительство Сергей Кузнецов Школы
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