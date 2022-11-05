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«Техноград» на ВДНХ подготовил для женщин новый онлайн-курс

Василий Плиткин
Город
«Техноград» на ВДНХ подготовил для женщин новый онлайн-курс
Фото: Unsplash

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» пригласил женщин на онлайн-курс «Смена деятельности. Как решиться на изменения, справиться со страхами и начать зарабатывать на том, что нравится». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Курс пройдет впервые в рамках городского проекта «Мама онлайн». Для слушательниц подготовили четыре вебинара, которые помогут участницам определиться со сферой интересов и сформулировать карьерные цели, — сказал глава городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

При условии 100-процентного посещения занятий в конце обучения можно будет получить электронный сертификат. Курс пойдет на пользу тем, кто стремится сменить профессию или задумывается о собственном бизнесе, но боится ошибиться в выборе направления.

Занятия стартуют 8 ноября, они будут начинаться в 12:00. Обучение бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.

Так, на первом занятии участницам помогут разобраться в своих желаниях и выбрать направление профессиональной деятельности. Тема второго вебинара, который пройдет 10 ноября, посвящена страхам и сомнениям, которые могут возникнуть при смене профессии.

При этом 15 ноября слушателям расскажут, что такое ресурсное состояние и где брать энергию для продуктивной работы. Коуч и организационный психолог Яна Харитонова 17 ноября поделится способами, как повысить самооценку и справиться с синдром самозванца на новой работе, передает официальный сайт мэра Москвы.

Центр «Техноград» на ВДНХ также подготовил бесплатный онлайн-курс «Проектная кухня: от идеи до реализации». Первое занятие стартовало 5 ноября, где участникам рассказали о том, какие возможности для бизнеса открывают навыки проектирования.

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