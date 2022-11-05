Более 20 пособников СБУ задержали в ЛНР в ходе спецоперации

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Спецслужбы России при поддержке Росгвардии задержали в ЛНР более 20 человек, по оперативным данным, причастных к сотрудничеству с СБУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в субботу, 5 ноября.

— Среди задержанных — наводчики, передававшие данные для нанесения украинскими военными ракетных и артиллерийских ударов, в результате которых погибли десятки мирных жителей ЛНР, разрушены объекты гражданской инфраструктуры региона, — сказал собеседник агентства.

Задержанным может грозить до 20 лет тюремного заключения. На данный момент оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, передает РИА Новости.

2 ноября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали агента СБУ, который планировал подорвать ЛЭП в Крыму. По данному факту возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

3 ноября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины.

Он уточнил, что, согласно имеющимся данным, Киев готовил взрыв с весны. На территории АЭС нашли схрон со взрывчаткой, оставленный украинскими военными еще в феврале — марте.