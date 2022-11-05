Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 20 пособников СБУ задержали в ЛНР в ходе спецоперации

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Более 20 пособников СБУ задержали в ЛНР в ходе спецоперации
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Спецслужбы России при поддержке Росгвардии задержали в ЛНР более 20 человек, по оперативным данным, причастных к сотрудничеству с СБУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в субботу, 5 ноября.

— Среди задержанных — наводчики, передававшие данные для нанесения украинскими военными ракетных и артиллерийских ударов, в результате которых погибли десятки мирных жителей ЛНР, разрушены объекты гражданской инфраструктуры региона, — сказал собеседник агентства.

Задержанным может грозить до 20 лет тюремного заключения. На данный момент оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, передает РИА Новости.

2 ноября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали агента СБУ, который планировал подорвать ЛЭП в Крыму. По данному факту возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

3 ноября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины.

Он уточнил, что, согласно имеющимся данным, Киев готовил взрыв с весны. На территории АЭС нашли схрон со взрывчаткой, оставленный украинскими военными еще в феврале — марте.

ЛНР СБУ Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте