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Почти 150 тысяч пассажиров перевезли автобусы КМ с закрытия участка Калужско-Рижской линии метро

Евгений Жуков
Город
Почти 150 тысяч пассажиров перевезли автобусы КМ с закрытия участка Калужско-Рижской линии метро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Новые Черёмушки Карта всех событий

Почти 150 тысяч пассажиров перевезли бесплатные компенсационные автобусы с момента закрытия 4 ноября участка Калужско-Рижской линии метро от станции «Октябрьская» до «Новых Черемушек». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 5 ноября.

— Автобусы особо большого класса ездят с интервалом одна-три минуты с 05:30 до 02:00. К 17:00 со вчерашнего дня КМ перевезли уже почти 150 тысяч пассажиров, — говорится в сообщении.

На время ограничений на станциях «Новые Черемушки» и «Октябрьская» бесплатно раздают чай, печенье и шоколад. Сотрудники ЦОМП помогают пассажирам построить маршрут.

При этом на закрытых станциях также проводится генеральная уборка. Для разгрузки автобусов КМ запустили большее число трамваев на маршрутах № 14, 26, 38 и 39, также были сокращены интервалы движения.

Так, на улицах Большая Черемушкинская, Вавилова и Шаболовка трамваи ходят каждые три-пять минут. Проезд в трамваях № 14 и 26 в эти дни бесплатный, а валидаторы в них отключены.

Специалисты ЦОДД приняли меры, чтобы организовать свободное движение автобусов КМ между станциями метро «Октябрьская» и «Новые Черемушки».

Ежедневно на 213 информационных табло пассажирам показывают актуальную информацию об изменениях. Также были установлены 12 информационных щитов и 155 навигационных стелл.

Кроме того, были поставлены почти семь тысяч временных разделителей полос и установлены 485 временных дорожных знаков. Наконец, для удобной посадки пассажиров оборудовали 200 квадратных метров деревянных настилов у остановок.

Ситуационный центр ЦОДД круглосуточно следит за дорожной ситуацией в районе закрытых станцией. Дорожный патруль помогает водителям ориентироваться, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Участок «Октябрьская» — «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии метро закроют с 4 по 8 ноября из-за прокладки тоннеля будущей Троицкой линии.

Пассажиры могут воспользоваться альтернативными маршрутами наземного транспорта. Так, дополнительные автобусы КМ будут следовать по Ленинскому проспекту и Профсоюзной улице с остановками возле закрытых станций.

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