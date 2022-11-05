Пожар в гаражном кооперативе в районе Каширского шоссе ликвидировали

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Россия, Москва, Каширское шоссе, 59к2 Карта всех событий

Возгорание гаражей в районе Каширского шоссе удалось ликвидировать. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 5 ноября.

По словам собеседника «ВМ», в результате последовавшего взрыва площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров. Уточняется, что часть гаражей выполняли функции автосервиса.

Возгорание было локализовано в районе 18:38 по Москве. В результате пострадал один человек, который был вскоре доставлен в больницу.

30 октября стало известно, что на территории промышленной зоны на проспекте Андропова загорелся строительный материал.

1 ноября пожар вспыхнул на территории рынка у станции метро «Саларьево». По предварительным данным, огнем были охвачены три павильона.