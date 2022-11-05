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Сервис Russpass подготовил путеводитель по Элисте и ее окрестностям

Евгений Жуков
Общество
Сервис Russpass подготовил путеводитель по Элисте и ее окрестностям
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Туристический сервис Russpass подготовил путеводитель по столице Калмыкии, в который вошли места, рекомендуемые для посещения в Элисте и области. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 5 ноября.

Сервис предлагает познакомиться с Музеем ойрат-монгольской кочевой культуры. Экспозиция посвящена традициям и быту калмыков.

Специалисты расскажут, как калмыки сооружали юрты и для чего жилище выстилали верблюжьей шерстью внутри и снаружи. Также туристы смогут увидеть храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», который считается крупнейшим на территории республики — его высота составляет 63 метра.

Путешественники здесь смогут лучше узнать о культуре буддизма и древних обычаях народа. Кроме того, в 30 километрах от Элисты посреди степи находится 15-метровый тополь.

Прикоснувшись к коре дерева и привязав к ограждению ленточку или хии-морин (флажок с молитвой коню ветра), можно загадать желание, передает официальный сайт мэра Москвы.

22 октября туристический сервис Russpass опубликовал подборку из 10 локаций с красивыми осенними пейзажами. Так, в нескольких часах езды от Москвы расположен государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево».

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