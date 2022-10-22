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Russpass подготовил подборку живописных мест России

Лейла Алиева
Общество
Russpass подготовил подборку живописных мест России
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Туристический сервис Russpass опубликовал подборку из 10 локаций с красивыми осенними пейзажами. Об этом в субботу, 22 октября, сообщили в пресс-службе сервиса.

Так, в нескольких часах езды от Москвы расположен Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево». Здесь можно посетить усадебный дом и другие сохранившиеся постройки XIX века.

За красивыми пейзажами можно также отправиться в Плесе. В городе живописная набережная Волги, а самые впечатляющие виды открываются с Соборной горы. Еще одним вариантом осенней поездки является национальный парк «Таганай» в Челябинской области. Здесь есть множество туристических маршрутов, позволяющих увидеть красоту ландшафта Южного Урала и познакомиться с одним из природных чудес России — каменной рекой, отмечается на сайте сервиса.

Также любоваться великолепными осенними видами горожане могут и в столичных парках. Например, музей-заповедник «Царицыно», где можно прогуляться по Большому проспекту.

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