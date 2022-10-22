Москвичам рассказали о самых красивых аллеях в городских парках

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В московских парках горожане могут заниматься спортом, наблюдать за жизнью птиц и любоваться великолепными видами.

Одним из таких мест является музей-заповедник «Царицыно», который особенно понравится любителям длительных неспешных прогулок. Здесь можно прогуляться по Большому проспекту — самой торжественной аллее на территории парка: вдоль нее растут раскидистые старинные липы с густыми кронами.

Еще одна аллея, где можно рассмотреть всю палитру осенних листьев, расположена в Измайловском парке. Аллея Большого круга — не только отличное место для прогулок, здесь можно подобрать разнообразный фон для памятных фотографий.

Чтобы отдохнуть всей семьей, можно отправиться в детский парк имени Н. Н. Прямикова, где расположены детские площадки, а взрослые могут прогуляться по красивым аллеям и сделать памятные фотографии, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно корреспондент «Вечерней Москвы» вместе с фотографом Екатериной Дьячковой отправилась на прогулку по самым интересным локациям Москвы, чтобы узнать, где можно сделать самые красивые фотографии.