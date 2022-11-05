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Завершилась установка Николаевского путепровода для пропуска поездов МЦД-3

Евгений Жуков
Город
Завершилась установка Николаевского путепровода для пропуска поездов МЦД-3
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Работы по установке Николаевского путепровода для третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) завершились. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— В ночь с 4 на 5 ноября над главными путями Ярославского направления МЖД и Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) была завершена установка пролетного строения двухпутного Николаевского путепровода для пропуска поездов МЦД-3 по Митьковской соединительной ветви, — говорится в сообщении.

Установка проводилась методом продольной надвижки пролетного строения сооружения на опоры. Так, общая длина путепровода составила 180 метров, а вес конструкций — около 2 тысяч тонн, сообщается на сайте МЖД.

31 октября стало известно, что основные работы по надвижке путепровода в Малине завершились. Уточняется, что этап надвижки путепровода является сложнейшим процессом, который длился порядка 12 часов. Возведение данной конструкции выполнялось в рамках подготовки необходимой инфраструктуры к запуску МЦД-3.

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