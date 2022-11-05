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Приметы и советы

Медсестра в США ампутировала пациенту ступню без его согласия

Евгений Жуков
В мире
Медсестра в США ампутировала пациенту ступню без его согласия
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В американском Висконсине 38-летняя медсестра Мэри Браун ампутировала обмороженную ступню пациента, не получив его согласия. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщила американская газета New York Post.

По сведениям издания, неназванного мужчину доставили в клинику с сильнейшим обморожением нижних конечностей. По данным следствия, врачи считали, что мужчина скоро умрет.

Несмотря на это, он был в сознании, понимал и чувствовал все происходившее с ним. Вскоре Браун без согласования с лечащим врачом приняла решение ампутировать часть ноги пациента.

На судебном процессе одна из свидетельниц рассказала, что позже медсестра объяснила, для чего ей понадобилась ступня мужчины. Она хотела передать ее в качестве экспоната в музей таксидермии, принадлежащий ее родственникам.

Уточняется, что Браун хотела выставить омертвевший орган пациента с табличкой «надевайте ботинки, дети». Суд по делу женщины состоится 6 декабря, американке грозит до 40 лет лишения свободы.

24 октября в одном из столичных дворов по какой-то причине врач скорой помощи констатировал смерть лежавшего на скамейке мужчины и накрыл его пакетом. В этот момент мужчина «воскрес»и ушел по своим делам.

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