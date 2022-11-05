Церемония передачи останков защитника Москвы состоялась в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы состоялась торжественная передача останков красноармейца Ивана Степановича Якунина в Мещовский район Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в субботу, 5 ноября.

— Останки погибшего бойца были найдены на территории Смоленской области. Медальон оказался нестандартным, записка написана на оружейной бумаге — она промасленная, толстая, хорошо сохранилась, — сказал командир Рославльского поискового отряда «Память» Игорь Жарынцев.

Церемония прошла в преддверии Дня проведения военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года в рамках акции «Дорога домой». Внучатой племяннице героя Екатерине Шейко был передан медальон родственника.

— Я очень благодарна ребятам, что они связались с нами. И теперь наша семья знает о судьбе деда, — сказала Шейко.

Биография Ивана Степановича Якунина стала частью всенародного исторического проекта «Лица Победы», поэтому теперь все желающие могут ознакомиться с ней в мультимедийном зале музея или на сайте портала.

До этого стало известно, что около 10 тысяч жителей и гостей столицы посетили Музей Победы и его филиалы в День народного единства.

Вход в музей с 17:00 до 23:00 был бесплатным в рамках акции «Ночь искусств». Большим интересом пользовались экспозиция «Подвиг Армии» с диорамным комплексом и Зал исторической правды.