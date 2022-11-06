Никас Сафронов подарил книгу молодой паре, врезавшейся в его Porsche

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Известный художник Никас Сафронов отличился необычным поведением во время дорожного инцидента на Новорижском шоссе в Московской области. Виновникам автомобильной аварии он подарил книгу.

Кадры с места ДТП появились в социальных сетях. На них видно, как молодые люди описывают обстоятельства происшествия, после чего голос за кадром, принадлежащий Сафронову, предлагает им взять подарок на память.

— Это вам на память, будете помнить, что врезались в самого Никаса Сафронова. Вам это будет как памятная история, — сказал молодой паре художник.

По последним данным, в результате дорожного происшествия никто не пострадал, столкновение оказалось несерьезным. Как пишет Газета.ру, у обоих транспортных средств зафиксированы легкие механические повреждения.

Накануне Сафронов задумался, каким должен быть памятник покойному певцу и балетмейстеру Борису Моисееву. Художник уверен, что монумент обязан быть по меньшей мере небанальным. В качестве хорошего примера Сафронов привел памятник Никите Хрущеву авторства скульптора Эрнста Неизвестного. Главное, считает художник, чтобы было видно лицо Моисеева.