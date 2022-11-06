Один человек погиб в результате ДТП на проспекте Маршала Жукова в Москве

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

В Северо-Западном административном округе (СЗАО) Москвы произошло смертельное ДТП, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Известно, что дорожный инцидент произошел в районе пересечения проспекта Маршала Жукова и Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Там немецкий седан Opel Insignia врезался в КамАЗ дорожных рабочих.

Отмечается, что водитель иномарки был зажат в салоне своего автомобиля. Он погиб. Информация о других пострадавших в настоящий момент уточняется.

В минувшую пятницу, 4 ноября, ДТП с участием шести автомобилей произошло в районе дома № 54 на Щелковском шоссе в сторону области. В результате того инцидента никто не пострадал.

3 ноября ДТП с участием двух автобусов произошло на улице Александры Монаховой в поселке Коммунарка Новомосковского административного округа города Москвы. Как уточняется, в результате аварии пострадали три человека.